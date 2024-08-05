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Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!

Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!

kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 11:04

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Yüzde 65,93'lük rakam üst sınır olmakla birlikte mal sahipleri ve kiracılar arasında karşılıklı olarak farklı oranlarda da uzlaşılabiliyor.

Ekonomi yönetimi, kira artışında yüzde 25 zam sınırı uygulamasını geçen ay bitirmişti.

Ekonomi yönetimi, kira artışında yüzde 25 zam sınırı uygulamasını geçen ay bitirmişti.

Temmuz ayında iki yılın ardından açıklanan ilk kira artış oranı ise yüzde 65,07 olarak kayıtlara geçmişti.

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