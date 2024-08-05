Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!
Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.
Ekonomi yönetimi, kira artışında yüzde 25 zam sınırı uygulamasını geçen ay bitirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın