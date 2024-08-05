Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Açıklaması: META da Mesaj Yayınladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Açıklaması: META da Mesaj Yayınladı!
Instagram'ın cuma günü ani bir kararla BTK tarafından Türkiye'de erişime kapatılması sonrası Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan beklenen açıklama geldi. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Instagram'a erişim engeli için ilk yorumunu yaptı.
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Meta'nın açıklamasında şunlar dendi: “Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kapatılan Instagram ile ilgil şunları söyledi: 👇
"İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz."
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmişti.
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