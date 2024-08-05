Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Açıklaması: META da Mesaj Yayınladı!

'Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına açıkça savaş açmıştır.

Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar.'