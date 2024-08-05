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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Açıklaması: META da Mesaj Yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Açıklaması: META da Mesaj Yayınladı!

Instagram
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 15:00 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 15:21

Instagram'ın cuma günü ani bir kararla BTK tarafından Türkiye'de erişime kapatılması sonrası Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan beklenen açıklama geldi. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Instagram'a erişim engeli için ilk yorumunu yaptı. 

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Meta'nın açıklamasında şunlar dendi: “Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Meta'nın açıklamasında şunlar dendi: “Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kapatılan Instagram ile ilgil şunları söyledi: 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kapatılan Instagram ile ilgil şunları söyledi: 👇

"İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz."

"İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz."

'Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına açıkça savaş açmıştır.

Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar.'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmişti.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmişti.

Gazeteci Bülent Aydemir, bugün Instagram yetkilileri ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve Instagram'ın kabine toplantısı sonrası yeniden açılacağını duyurmuştu 👇

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