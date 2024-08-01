Öz Kızlarını İstismar Eden ve Hamile Bırakan Adam Cezaevinde Cinsel Organını Kesti!
Öz Kızlarını İstismar Eden ve Hamile Bırakan Adam Cezaevinde Cinsel Organını Kesti!
Zonguldak'ta iki öz kızına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan ve ardından tutuklanan Ergin A., cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede tedavisi yapılan Ergin A., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi.
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Zonguldak'ta yaşayan Ergin A.'nın biri 17 biri 15 yaşında iki öz kızını istismar ettiği ortaya çıkmış ve tutuklanmıştı.
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17 yaşındaki kızın Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğu belirlenmişti.
Yaklaşık bir hafta Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ergin A., 25 Temmuz'da kesici alet ile cinsel organını kesti.
Hastanede tedavi altına alınan Ergin A.'nın jandarmaya verdiği ifadede, organını kendisinin kestiğini, kimseden zarar görmediğini anlattığı öğrenildi.
Bir gözünde geçmişten gelen görme engeli bulunan Ergin A. yeniden cezaevine gönderilirken çocuklar da devlet korumasına alındı.
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