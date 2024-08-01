İzmir'de 2 Kişinin Elektrik Akımına Kapılarak Öldüğü Korkunç Olayda İstenen Cezalar Açıklandı
İzmir'de 2 Kişinin Elektrik Akımına Kapılarak Öldüğü Korkunç Olayda İstenen Cezalar Açıklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
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Korkunç olayla ilgili iddianame jet hızıyla tamamlandı. Olay anının görüntüleri 👇
3'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
İddianamede, sanıkların kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınmak suretiyle eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edildi.
Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun ise bulunmadığı değerlendirildi.
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Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.
Yargılananlar arasında Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan da var.
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