Süleyman Soylu'dan Dokunulmazlığı İçin Başvuru: "Zorunluluk Hasıl Oldu"

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. Soylu, özellikle İçişleri Bakanlığı sonrası kendisine yönelik büyük bir karalama kampanyası yapıldığını savundu.