Süleyman Soylu'dan Dokunulmazlığı İçin Başvuru: "Zorunluluk Hasıl Oldu"
Süleyman Soylu'dan Dokunulmazlığı İçin Başvuru: "Zorunluluk Hasıl Oldu"
İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. Soylu, özellikle İçişleri Bakanlığı sonrası kendisine yönelik büyük bir karalama kampanyası yapıldığını savundu.
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvuru yaptı.
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Soylu, dilekçesinde, 40 yıldır siyasette yer aldığını, üstlendiği görevlerin her birinde millete hizmet etme, hesap verme ve açık olma sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığı 3 Haziran 2023'ten itibaren geçen bir yıl içerisinde aleyhinde, yalan, hakaret, karalama ve iftira içerikli 11 bin 500 televizyon haberi, 1454 gazete haberi ve 628 köşe yazısı ile makale, 218 bin internet ve sosyal medya haberi yapıldığını aktaran Soylu, şöyle devam etti: 👇
"Yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur."
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