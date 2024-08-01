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Arabulucu Çözümü: Yılda İki Kez Kira Zammı!

Arabulucu Çözümü: Yılda İki Kez Kira Zammı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 08:44

Ev sahibi ile kiracı arasındaki sorunu çözmek için devreye giren arabulucu yılda iki kira zammı ile tarafları davadan vazgeçirdi. 

Kaynak: Milliyet

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Türkiye'de artan enflasyon kiracılar ile ev sahipleri arasındaki tahliye davalarını patlatmıştı. 1 Eylül 2023'te ise arabuluculuk sistemi devreye alınmış ve kiracı ile ev sahiplerinin uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözülmek istenmişti.

Türkiye'de artan enflasyon kiracılar ile ev sahipleri arasındaki tahliye davalarını patlatmıştı. 1 Eylül 2023'te ise arabuluculuk sistemi devreye alınmış ve kiracı ile ev sahiplerinin uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözülmek istenmişti.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin, arabuluculuk sisteminin faydalarını anlattığı röportajda oldukça ilginç bir örnek verdi.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin, arabuluculuk sisteminin faydalarını anlattığı röportajda oldukça ilginç bir örnek verdi.

Milliyet'e konuşan Metin, "Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk olayından bahsetmek gerekirse kiracı ile mülk sahibi arasında bedelde bir uyuşmazlık vardı. Mülk sahibi, piyasadaki güncel kira tutarının mevcut kiradan 6 kat daha fazla olduğunu ifade ediyordu. Bu durum aslında kiracının da farkında olduğu bir durumdu."

Milliyet'e konuşan Metin, "Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk olayından bahsetmek gerekirse kiracı ile mülk sahibi arasında bedelde bir uyuşmazlık vardı. Mülk sahibi, piyasadaki güncel kira tutarının mevcut kiradan 6 kat daha fazla olduğunu ifade ediyordu. Bu durum aslında kiracının da farkında olduğu bir durumdu."

Kaynak

"Kademeli bir artış planlaması yapıldı. Aylık kira, kiracı tarafından 4 bin TL olarak ödeniyordu. İlk 6 ay için kira 8 bin TL yapıldı, sonrasında ikinci 6 ay için de kiranın 14 bin TL olması konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların ikisi de bu anlaşmadan mutlu oldu."

"Kademeli bir artış planlaması yapıldı. Aylık kira, kiracı tarafından 4 bin TL olarak ödeniyordu. İlk 6 ay için kira 8 bin TL yapıldı, sonrasında ikinci 6 ay için de kiranın 14 bin TL olması konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların ikisi de bu anlaşmadan mutlu oldu."

Peki siz sorunun yılda iki kira artışı ile çözülmesini nasıl buluyorsunuz?

Peki siz sorunun yılda iki kira artışı ile çözülmesini nasıl buluyorsunuz?

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