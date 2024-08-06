Yargıtay’dan Onama: Türkiye'nin Köklü Hava Yolu Resmen İflas Etti!
Yargıtay’dan Onama: Türkiye'nin Köklü Hava Yolu Resmen İflas Etti!
Türkiye’nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal’in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay’dan onama kararı çıktı.
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Atlasjet, Türkiye havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyordu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasjet’in iflasına karar vermişti.
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Bu iflasın ardından şirketin geleceği hukuki süreçlere bağlı hale geldi. İflas kararı, üst mahkeme tarafından yönetim kurulu kararı olmadığı gerekçesiyle bozuldu.
Seneler süren duruşmalar sonrasında Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, tüm delilleri değerlendirerek iflas kararını onayladı.
Habertürk köşe yazarı Güntay Şimşek, 2020 yılında "Atlasjet Neden İflas Etti?" sorusunu köşesinde şöyle yanıtlamıştı: 👇
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