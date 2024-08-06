Yargıtay’dan Onama: Türkiye'nin Köklü Hava Yolu Resmen İflas Etti!

Türkiye’nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal’in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay’dan onama kararı çıktı.