Metropoll Anketi: AK Parti'nin Oy Oranı 22 Yıl Sonra İlk Kez Bu Seviyelere İndi!
Metropoll Anketi: AK Parti'nin Oy Oranı 22 Yıl Sonra İlk Kez Bu Seviyelere İndi!
Ekonomide beklenen toparlanmanın bir türlü gelmemesi ve sabit gelirlilerin maaşlarındaki erime anket sonuçlarına yansımış gözüküyor. Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, yaptıkları son anketi paylaşarak, 'AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankete göre; Nisan ayında oyu yüzde 31,1 olan AK Parti, Temmuz ayında 26,1'e geriledi.
Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını içeren araştırmadaki oy oranları şöyle 👇
Özer Sencar anket sonuçlarını verdiği paylaşımında "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Özer Sencar'ın paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın