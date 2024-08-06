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Metropoll Anketi: AK Parti'nin Oy Oranı 22 Yıl Sonra İlk Kez Bu Seviyelere İndi!

Metropoll Anketi: AK Parti'nin Oy Oranı 22 Yıl Sonra İlk Kez Bu Seviyelere İndi!

AK Parti anket Oy oranı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 09:40

Ekonomide beklenen toparlanmanın bir türlü gelmemesi ve sabit gelirlilerin maaşlarındaki erime anket sonuçlarına yansımış gözüküyor. Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, yaptıkları son anketi paylaşarak, 'AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda' ifadelerini kullandı. 

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anket 28 ilde ortalama 1784 kişi ile yapıldı.

Ankete göre; Nisan ayında oyu yüzde 31,1 olan AK Parti, Temmuz ayında 26,1'e geriledi.

Ankete göre; Nisan ayında oyu yüzde 31,1 olan AK Parti, Temmuz ayında 26,1'e geriledi.

Aynı dönemde, CHP'nin ise yüzde 35,9 oy alırken yüzde 33,8 düştüğü görüldü.

Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını içeren araştırmadaki oy oranları şöyle 👇

Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını içeren araştırmadaki oy oranları şöyle 👇

Özer Sencar anket sonuçlarını verdiği paylaşımında "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Özer Sencar anket sonuçlarını verdiği paylaşımında "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Özer Sencar'ın paylaşımı 👇

Özer Sencar'ın paylaşımı 👇
twitter.com

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