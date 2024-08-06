Metropoll Anketi: AK Parti'nin Oy Oranı 22 Yıl Sonra İlk Kez Bu Seviyelere İndi!

Ekonomide beklenen toparlanmanın bir türlü gelmemesi ve sabit gelirlilerin maaşlarındaki erime anket sonuçlarına yansımış gözüküyor. Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, yaptıkları son anketi paylaşarak, 'AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda' ifadelerini kullandı.