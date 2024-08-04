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Cihangir'deki Ünlü Merdivenler Filistin Bayrağı Renklerine Boyandı: Muhafazakarlar Bile Öfkelendi!

Cihangir'deki Ünlü Merdivenler Filistin Bayrağı Renklerine Boyandı: Muhafazakarlar Bile Öfkelendi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 14:04

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağı renklerine boyandı. Ancak bayrağın yere çizilmesi muhafazakar camiayı da biraz kızdırmış gözüküyor. 

Kaynak: YeniŞafak

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Türkiye'de daha önce de gündeme gelen Cihangir'deki renkli merdivenler 'YediHilal' derneği tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Türkiye'de daha önce de gündeme gelen Cihangir'deki renkli merdivenler 'YediHilal' derneği tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

YeniŞafak Gazetesi'nin aktardığına göre, dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşıma, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notu düşüldü.

YeniŞafak Gazetesi'nin aktardığına göre, dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşıma, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notu düşüldü.

Kaynak

Ancak derneğin bu hareketi, söz konusu boyamayı eleştirineler kadar muhafazakarların da tepkisini çekti. Dernek, Filistin bayrağının çiğneneceği eleştirilerine, "Ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldı" karşılığını verdi.

Ancak derneğin bu hareketi, söz konusu boyamayı eleştirineler kadar muhafazakarların da tepkisini çekti. Dernek, Filistin bayrağının çiğneneceği eleştirilerine, "Ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldı" karşılığını verdi.

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Lejon

Max muhafazar zekası.

Muhammed Göktaş

bence ayak altı güzel olmuş

yoruma gelen

Çok bile o paçavraya.

selahattin Gürel

burada filistin savunması yaparlar ancak gidip orada savasmazlar..