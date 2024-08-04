Cihangir'deki Ünlü Merdivenler Filistin Bayrağı Renklerine Boyandı: Muhafazakarlar Bile Öfkelendi!
Cihangir'deki Ünlü Merdivenler Filistin Bayrağı Renklerine Boyandı: Muhafazakarlar Bile Öfkelendi!
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Türkiye'de daha önce de gündeme gelen Cihangir'deki renkli merdivenler 'YediHilal' derneği tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.
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YeniŞafak Gazetesi'nin aktardığına göre, dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşıma, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notu düşüldü.
Ancak derneğin bu hareketi, söz konusu boyamayı eleştirineler kadar muhafazakarların da tepkisini çekti. Dernek, Filistin bayrağının çiğneneceği eleştirilerine, "Ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldı" karşılığını verdi.
Olayla ilgili öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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Max muhafazar zekası.
bence ayak altı güzel olmuş
Çok bile o paçavraya.
burada filistin savunması yaparlar ancak gidip orada savasmazlar..