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SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi Hayatını Kaybetti!

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi Hayatını Kaybetti!

SADAT Adnan Tanrıverdi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 13:03

Türkiye'de adı zaman zaman gündeme gelen SADAT'ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber 7

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SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi vefat etti. 79 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, bir süredir İstanbul'daki bir süredir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi vefat etti. 79 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, bir süredir İstanbul'daki bir süredir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

SADAT'ın adı son olarak 2023 yılında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajı esnasında verdiği reklamla gündem olmuştu.

SADAT'ın adı son olarak 2023 yılında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajı esnasında verdiği reklamla gündem olmuştu.

CHP lideri o dönem SADAT merkezine gitmiş ve kuruluşun seçimleri tehdit ettiğini iddia ederek, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri o dönem SADAT merkezine gitmiş ve kuruluşun seçimleri tehdit ettiğini iddia ederek, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” ifadelerini kullanmıştı.

SADAT ise kendisini "savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlıyor.

SADAT ise kendisini "savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlıyor.

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