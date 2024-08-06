Elon Musk, Yusuf Dikeç İçin Bir Paylaşım Daha Yaptı: Dakikalar İçinde Milyonlar İzlendi!
Elon Musk, Yusuf Dikeç İçin Bir Paylaşım Daha Yaptı: Dakikalar İçinde Milyonlar İzlendi!
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın milli gururumuz Yusuf Dikeç'e hayranlığı artık tüm dünya tarafından biliniyor. Elon Musk'tan bugün bir Yusuf Dikeç videosu daha geldi.
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Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i artık tanımayanınız yoktur.
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Dikeç, partneri Şevval İlayda Tarhan Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatarak gümüş madalyayı getirmişti.
Öyle ki Yusuf Dikeç, Twitter'ın sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'la da samimiyeti artırmış gözüküyor.
Dün Elon Musk'ı İstanbul'a davet eden Yusuf Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" demişti.
Yusuf Dikeç'e cevap veren Elon Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." ifadelerini kullanmiştı.
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Elon Musk'tan bugün bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha geldi. Gönderi dakikalar içinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.
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