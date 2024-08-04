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Elon Musk, Yusuf Dikeç'in İstanbul Davetini Kabul Etti: ''Sabırsızlıkla Bekliyorum''

Elon Musk, Yusuf Dikeç'in İstanbul Davetini Kabul Etti: ''Sabırsızlıkla Bekliyorum''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 02:22 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 02:50

Paris 2024 Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in sıra dışı atış tarzı günlerdir konuşuluyor. Tek eli cebinde gerçekleştirdiği atışla dikkat çeken Dikeç, bu anını X platformunun sahibi Elon Musk’a da ulaştırdı.

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Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, olimpiyatların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, olimpiyatların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Atış sırasında kulaklık, gözlük ya da diğer koruyucu ekipmanları kullanmayan Dikeç, tek eli cebinde gerçekleştirdiği atışla büyük ilgi topladı.

Atış sırasında kulaklık, gözlük ya da diğer koruyucu ekipmanları kullanmayan Dikeç, tek eli cebinde gerçekleştirdiği atışla büyük ilgi topladı.

Dikeç’in bu sıra dışı duruşu, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, X platformunun sahibi Elon Musk bile bu paylaşıma kayıtsız kalamamıştı ve Dikeç’in atışını “Nice” (güzel) şeklinde yorumlamıştı.

Dikeç’in bu sıra dışı duruşu, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, X platformunun sahibi Elon Musk bile bu paylaşıma kayıtsız kalamamıştı ve Dikeç’in atışını “Nice” (güzel) şeklinde yorumlamıştı.

Yusuf Dikeç, bu ilgi çekici durumu fırsata çevirerek Elon Musk’a sosyal medyadan bir davette bulundu.

Yusuf Dikeç, bu ilgi çekici durumu fırsata çevirerek Elon Musk’a sosyal medyadan bir davette bulundu.

Dikeç’in İngilizce olarak Musk’a yazdığı mesajda, “Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul’da tartışmaya ne dersiniz?” ifadelerine yer verdi.

Dikeç’in İngilizce olarak Musk’a yazdığı mesajda, “Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul’da tartışmaya ne dersiniz?” ifadelerine yer verdi.
twitter.com
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Elon Musk, sürpriz bir şekilde yanıt verdi ve Dikeç'in davetini memnuniyetle karşıladı👇

Elon Musk, sürpriz bir şekilde yanıt verdi ve Dikeç'in davetini memnuniyetle karşıladı👇
twitter.com

Önce, ''Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak.'' dedi.

Ardından ikinci bir tweet atarak İstanbul'a geleceğini söyledi👇

Ardından ikinci bir tweet atarak İstanbul'a geleceğini söyledi👇
twitter.com

''İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biridir.''

Musk, ayrıca Yusuf Dikeç'i X'te takip etmeye başladı.

Musk, ayrıca Yusuf Dikeç'i X'te takip etmeye başladı.

İkili arasındaki bu samimiyet sosyal medyada gündem oldu. Yan yana görür müyüz dersiniz?

İkili arasındaki bu samimiyet sosyal medyada gündem oldu. Yan yana görür müyüz dersiniz?

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