Sonunda Bu da Oldu! John Wick'in Resmi X Hesabından Yusuf Dikeç Paylaşımı Geldi

Paris'te gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç tüm dünyanın gündeminde. Zira kendisi şu an herkesin gözünde yerli bir John Wick! Herkes onu böyle görüyor ama bunu doğrulayan birilerinin olması da bir o kadar komik. Gelin bu olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.