Sonunda Bu da Oldu! John Wick'in Resmi X Hesabından Yusuf Dikeç Paylaşımı Geldi
Sonunda Bu da Oldu! John Wick'in Resmi X Hesabından Yusuf Dikeç Paylaşımı Geldi
Paris'te gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç tüm dünyanın gündeminde. Zira kendisi şu an herkesin gözünde yerli bir John Wick! Herkes onu böyle görüyor ama bunu doğrulayan birilerinin olması da bir o kadar komik. Gelin bu olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getirdi ve yavaş yavaş tüm dünyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atışa dair herhangi bir ekipman kullanmayan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in havalı ve kendinden emin tarzı sosyal medyada çok ama çok konuşuldu. Şakalar, benzetmeler, meme'ler aldı başını yürüdü gitti.
Bu benzetmelerden biri de onun yerli John Wick olduğuydu. Dünya çapında pek çok sosyal medya kullanıcısı Dikeç'i Keanu Reeves'in canlandırdığı tetikçi John Wick'e benzetti. Hatta onun bir suikast filminde oynaması gerektiğini dile getirenler oldu.
Özellikle Yusuf Dikeç'in kedisiyle birlikte çektirdiği fotoğraflar sosyal medyaya yayılınca bu durum tıpkı John Wick'in köpeğine olan düşkünlüğünü akıllara getirdi. Yani anlayacağınız bu benzetmelerin ne ucu ne de bucağı var.
Tüm sosyal medya bu John Wick benzetmesi üzerinden Yusuf Dikeç'i konuşurken bir X hesabının bunu doğrulaması dikkatlerden kaçmadı. John Wick serisinin resmi X/Twitter sayfası Yusuf Dikeç paylaşımlarına daha fazla kayıtsız kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@JohnWickMovie adlı resmi hesap "Turkish John Wick" notuyla paylaşılan bir gönderiyi alıntıladı ve "Yeah" mesajı verdi.
John Wick resmi hesabından böyle bir doğrulama almak sizce de çok komik ve efsane bir olay değil mi? Bakarsınız Yusuf Dikeç'i Keanu Reeves ile filmde oynarken bile görürüz. Hatta filmin adı 'Yusuf Dıkşın' olabilir. Neden olmasın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın