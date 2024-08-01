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Tüm Dünyaya Adını Duyuran Yusuf Dikeç'e Lakap Aranmaya Başlandı!

Tüm Dünyaya Adını Duyuran Yusuf Dikeç'e Lakap Aranmaya Başlandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 15:10

Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyayı kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada lakap aranmaya başlandı. Bakalım kimler nasıl önerilerde bulunmuş.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla ilgilerin odağı olan milli sporcunun fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla ilgilerin odağı olan milli sporcunun fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Viral olan paylaşımların ardından Dikeç'e lakap aranmaya başladı.

Viral olan paylaşımların ardından Dikeç'e lakap aranmaya başladı.
twitter.com

İşte gelen öneriler 👇

İşte gelen öneriler 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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