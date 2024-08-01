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Yusuf Dikeç de Belirtmişti: Atıcılıktaki Tarihi Başarıda Şevval İlayda Tarhan da Var!

Yusuf Dikeç de Belirtmişti: Atıcılıktaki Tarihi Başarıda Şevval İlayda Tarhan da Var!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 13:55

Paris'in ev sahipliğinde büyük heyecana ve unutulmaz başarılara imza atılan Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık kategorisindeki milli takım, ülkemize gümüş madalyayı getirmeyi başarmıştı. Dikeç, atış tarzıyla herkesin ilgisini çekerken elde edilen zaferin yalnızca kendine ait olmadığını söyledi.

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Türk spor tarihine adlarını yazdıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Olimpiyat ikinciliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türk spor tarihine adlarını yazdıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Olimpiyat ikinciliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dikeç, “Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye’yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz." diyerek takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'ı unutmadı.

Dikeç, “Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye’yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz." diyerek takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'ı unutmadı.

Tarhan da sosyal medya hesabından Dikeç ile olan fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Tarhan da sosyal medya hesabından Dikeç ile olan fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'Güldüğümüze bakmayın içimiz hala buruk. İsterdik ki milletimize olimpiyat rekorunun yanında altın madalya armağan etmiş olalım.'

"Tarihimize, Atama, 85 milyonluk milletimize armağan olsun"

"Tarihimize, Atama, 85 milyonluk milletimize armağan olsun"

'Nasip olmadı fakat #LA2028 e yeni umutlarla demek istiyorum. Tarihimize, Atama, 85 milyonluk milletimize armağan olsun.'

51 yaşındaki milli sporcu atış stili ile tüm dünyanın ilgi odağı olmuş ve ön plana çıkmıştı. Bazı sporseverler, gümüş madalyanın takım olarak değil bireysel olarak elde edildiğini zannettiğini ifade etmişti.

51 yaşındaki milli sporcu atış stili ile tüm dünyanın ilgi odağı olmuş ve ön plana çıkmıştı. Bazı sporseverler, gümüş madalyanın takım olarak değil bireysel olarak elde edildiğini zannettiğini ifade etmişti.
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