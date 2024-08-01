Yusuf Dikeç'in Yeji Kim'le Beraber Bir Filmin Başrolünde Oynaması Hayali Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünya çapında sosyal medyanın gündeminde. Aynı şekilde Güney Koreli atıcı Yeji Kim de. Peki bu ikili bir suikast filminde bir araya gelse nasıl olurdu? X'te @ilkinkaracan, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli atıcı Yeji Kim'in bir araya gelip suikast filminde oynadığını hayal etti. Bu paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.