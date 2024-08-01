Yusuf Dikeç'in Yeji Kim'le Beraber Bir Filmin Başrolünde Oynaması Hayali Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı
Yusuf Dikeç'in Yeji Kim'le Beraber Bir Filmin Başrolünde Oynaması Hayali Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünya çapında sosyal medyanın gündeminde. Aynı şekilde Güney Koreli atıcı Yeji Kim de. Peki bu ikili bir suikast filminde bir araya gelse nasıl olurdu? X'te @ilkinkaracan, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli atıcı Yeji Kim'in bir araya gelip suikast filminde oynadığını hayal etti. Bu paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.
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Tüm dünya onu konuşuyor! Evet, Yusuf Dikeç'ten bahsediyoruz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile ülkemiz adına gümüş madalya kazandı ama ne kazandı!
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Elleri cebinde, kendinden emin duruşu, sporcuların kullandığı lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi herhangi bir ekipman kullanmadan tabanca atışı yapan astsubay kıdemli başçavuş tüm dünyanın gündemine yerleşti.
Amerika'dan tutun da Asya'ya kadar sosyal medya onun fotoğraflarıyla yıkılıyor. Kullanıcılar onu John Wick'e benzetiyor.
Pulp Fiction'da olduğu gibi filmlerdeki baş karakterlerin yanına koyuyor. Hatta Dikeç'in başrolde oynadığı bir suikast filmi senaryosu hayal etmeye başlayanlar bile oluyor.
X'te @ilkinkaracan, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli atıcı Yeji Kim'i bir araya getirip "İkisinin başrolde olduğu, birbirlerini indirmeye çalıştıkları bir suikast filmi… Fena akardı mesela" paylaşımını yaptı.
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Söz konusu paylaşıma birbirinden enteresan yorumlar geldi:
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Siz Yusuf Dikeç ile Güney Koreli atıcı Yeji Kim'in bir filmde başrol paylaşmasını ister miydiniz? Yorumlara buyrun...
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