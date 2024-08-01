Olimpiyatlarda Göğsümüzü Kabartan Havalı Atıcı Yusuf Dikeç'e Sosyal Medyadan Gelen Doktor Şakaları
Olimpiyatlarda Göğsümüzü Kabartan Havalı Atıcı Yusuf Dikeç'e Sosyal Medyadan Gelen Doktor Şakaları
Havalı atıcılık dalında madalya kazanıp göğsümüzü kabartan Yusuf Dikeç'in duruşu sosyal medyada doktor şakalarına maruz kaldı.
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Türkiye'nin dinamik atıcı ikilisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Salı günü 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülke olarak hepimizi gururlandırdı.
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Dikeç ve Tarhan, 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gümüş madalyanın sahibi olarak tarihe geçtiler.
Rakiplerinin korumalı kulaklık, lens ve ekipman kullanmasına rağmen sadece kendi gözlüğüyle ve eli cebinde duruşuyla madalya kazanan Dikeç ise havalı duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çekti.
Hal böyle olunca sosyal medyada da yorumlar eksik olmadı. Özellikle doktorların yaptığı epriler, Twitter'da epey konuşuldu. Onlardan bir kısmı şöyle 👇
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