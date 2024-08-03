Olimpiyatlarda Tüm Dünyaya Adını Duyuran Yusuf Dikeç Röportaj Verdi: "Kendim ve Ülkem Adına Çok Mutluyum"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve hepimizi gururlandıran Yusuf Dikeç, bildiğiniz üzere tabanca atışı yapacağı esnada kendinden emin eli cebinde duruşuyla, ekipmansız olmasıyla dünya genelinde bir etki yaratmıştı. Yusuf Dikeç olimpiyatlardaki performansıyla hala konuşuluyor. Şimdiyse AA'ya verdiği röportajıyla gündemde.
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"Dünyada ilk sıraya geçmişiz." cümlesiyle konuşmaya başlayan Dikeç, ilk olarak sosyal medyada viral olduğu paylaşımlara baktı.
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Ardından ise "Yusuf Dikeç sadece bir isimdir ve simgedir. Dünyada Yusuf Dikeç olarak değil de bir Türk sporcusu olarak gündemde olmaktan dolayı kendim ve ülkem adına çok mutluyum." sözlerini dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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