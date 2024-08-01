Karizmanın Öz Evladı Yusuf Dikeç'in Yurda Dönerken Havaalanında Çektiği Video Bir Kez Daha Coşturdu
Karizmanın Öz Evladı Yusuf Dikeç'in Yurda Dönerken Havaalanında Çektiği Video Bir Kez Daha Coşturdu
Olimpiyatlardaki başarısıyla tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç yurda dönüyor. Dikeç'in havaalanında çektiği ve 'rahat ol, yetişiriz' dediği video bir kez daha herkesi coşturdu.
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Tüm Türkiye dinamik atıcı ikilisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın, Olimpiyatlardaki gümüş madalya başarısını konuşuyor.
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Rakiplerinin ekipman kullanmasına rağmen sadece gözlüğü ile müsabakaya çıkan ve eli cebinde duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf Dikeç ise yurda dönmeye hazırlanıyor.
Dikeç'in yurda dönmeden önce havaalanında çektiği "Rahat ol, yetişiriz" videosu ise izleyenleri bir kez daha heyecanlandırdı. İşte o video 👇
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