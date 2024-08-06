Adalet Bakanı Tunç, Instagram'ın Açılması İçin Gerekli Şartı Açıkladı!
Adalet Bakanı Tunç, Instagram'ın Açılması İçin Gerekli Şartı Açıkladı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını Instagram'a ilettiğini belirterek, 'Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar' dedi.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajlarının Instagram tarafından engellediğini söyleyerek tepki göstermişti. Instagram'a erişim engeli kararı bu tepkinin ardından gelmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç şöyle devam etti: "Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."
Öte yandan Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.
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Reuters'a konuşan bir Meta sözcüsü, "operasyonel bir hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.
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