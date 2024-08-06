Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adalet Bakanı Tunç, Instagram'ın Açılması İçin Gerekli Şartı Açıkladı!

Adalet Bakanı Tunç, Instagram'ın Açılması İçin Gerekli Şartı Açıkladı!

Instagram
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 11:46

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını Instagram'a ilettiğini belirterek, 'Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Instagram'ın 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajlarının Instagram tarafından engellediğini söyleyerek tepki göstermişti. Instagram'a erişim engeli kararı bu tepkinin ardından gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajlarının Instagram tarafından engellediğini söyleyerek tepki göstermişti. Instagram'a erişim engeli kararı bu tepkinin ardından gelmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç şöyle devam etti: "Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

Bakan Tunç şöyle devam etti: "Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

Öte yandan Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.

Öte yandan Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Reuters'a konuşan bir Meta sözcüsü, "operasyonel bir hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir Meta sözcüsü, "operasyonel bir hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
33
14
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın