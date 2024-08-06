'Instagram Neden Açılmadı?' Sorusunun Yanıtı Ortaya Çıktı: Instagram Toplantısında 'Terör Tanımı' Krizi!
'Instagram Neden Açılmadı?' Sorusunun Yanıtı Ortaya Çıktı: Instagram Toplantısında 'Terör Tanımı' Krizi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Instagram temsilcileri arasında yapılan dünkü toplatıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Toplantıda Türkiye, “PKK, YPG ve FETÖ’yü sansürleyin” dedi. Instagram yetkilileri ise “PKK dışındakiler dünyada terör örgütü olarak görülmüyor” yanıtını verince toplantı sonuç alınamadan bitti.
Kaynak: Serbestiyet
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dün Instagram yetkilileriyle masaya oturmuş ancak görüşmelerin istenilen düzeyde ilerlemediğini söylemişti.
Serbestiyet'ten Oğuzhan Keskin'in aktardığına göre, toplantıda tarafların neden uzlaşamadığına ilişkin detaylar ise bugün ortaya çıktı. Toplantıda Türkiye, “PKK, YPG ve FETÖ’yü sansürleyin” talebini Instagram yetkililerine iletti.
Meta yetkilileri ise yalnızca PKK propagandası olarak değerlendirilen içeriklerin kaldırılabileceğini, diğerlerinin Türkiye dışında terör örgütü olarak tanınmamasından ötürü müdahale edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Türkiye tarafı, mevcut koşullarda yasağın süreceğini belirtti ve toplantı son buldu.
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