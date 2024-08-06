'Instagram Neden Açılmadı?' Sorusunun Yanıtı Ortaya Çıktı: Instagram Toplantısında 'Terör Tanımı' Krizi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Instagram temsilcileri arasında yapılan dünkü toplatıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Toplantıda Türkiye, “PKK, YPG ve FETÖ’yü sansürleyin” dedi. Instagram yetkilileri ise “PKK dışındakiler dünyada terör örgütü olarak görülmüyor” yanıtını verince toplantı sonuç alınamadan bitti.

Kaynak: Serbestiyet