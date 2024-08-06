Cumhurbaşkanı Adaylığı Kulisleri: Mansur Yavaş Tek Şartını Açıkladı, İmamoğlu Koltuğu Kime Bırakacak?
Cumhurbaşkanı Adaylığı Kulisleri: Mansur Yavaş Tek Şartını Açıkladı, İmamoğlu Koltuğu Kime Bırakacak?
Daha önce son kez Ankara'da aday olduğunu açıklayan Mansur Yavaş, yalnızca partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna talip olacağını söyledi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre ise, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda koltuğu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a devretmek istiyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı aday olarak en öne çıkan isimlerinin başında.
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Mansur Yavaş'a tv100.com'da katıldığı 'Taksim Meydanı' isimli programda "Sayın Başkan, kamuoyu anketlerinde yüksek oranlarda 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkıyorsunuz. Ayrıca bu dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son döneminiz olduğunu da söylediniz. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu yöneltildi.
Yavaş adaylık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde adaylığını parti onayına bağladı. Yavaş, "Partim aday gösterirse elbette olurum..." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir kulis ise Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.
Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiledikten sonra yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
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