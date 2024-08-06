Cumhurbaşkanı Adaylığı Kulisleri: Mansur Yavaş Tek Şartını Açıkladı, İmamoğlu Koltuğu Kime Bırakacak?

Daha önce son kez Ankara'da aday olduğunu açıklayan Mansur Yavaş, yalnızca partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna talip olacağını söyledi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre ise, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda koltuğu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a devretmek istiyor.