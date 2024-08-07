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Kadın Yolcular İçin Dünyada Bir İlk: Uçakta Erkek Yanına Oturmama Hakkı!

Kadın Yolcular İçin Dünyada Bir İlk: Uçakta Erkek Yanına Oturmama Hakkı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 16:42

Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi IndiGo, kadınlara uçak rezervasyonunda erkeklerin yanına oturmama hakkı tanıyan bir uygulama başlatarak bu alanda bir ilke imza attı. Ancak uygulamayı ayrımcı ve cinsiyetçi bulanların sayısı da yüksek. 

Kaynak: Diken

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Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi IndiGo, ilk kez bir havayolu şirketinin deneyeceği uygulamayla 'kadın yolcular için erkek yolcu yanına oturmama' hakkı tanıdı.

Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi IndiGo, ilk kez bir havayolu şirketinin deneyeceği uygulamayla 'kadın yolcular için erkek yolcu yanına oturmama' hakkı tanıdı.

CNBC’ye konuşan şirket temsilcisi, yanında kadın yolcunun bulunduğu koltukların internet sitesinde pembeyle işaretleneceğini dile getirdi. Fakat bu bilgiyi erkek yolcular için görünür olmayacak. Bilet almak için ise cinsiyet belirtmek zorunlu.

CNBC’ye konuşan şirket temsilcisi, yanında kadın yolcunun bulunduğu koltukların internet sitesinde pembeyle işaretleneceğini dile getirdi. Fakat bu bilgiyi erkek yolcular için görünür olmayacak. Bilet almak için ise cinsiyet belirtmek zorunlu.

Şirket, söz konusu uygulamayla kadın yolculara ‘daha rahat bir uçuş’ sağlayacağını öne sürdü. Ancak söz konusu uygulamayı ayrımcı ve cinsiyetçi bulanların oranı da oldukça yüksek.

Şirket, söz konusu uygulamayla kadın yolculara ‘daha rahat bir uçuş’ sağlayacağını öne sürdü. Ancak söz konusu uygulamayı ayrımcı ve cinsiyetçi bulanların oranı da oldukça yüksek.

Hindistan'daki hava yolu şirketleri kadın yolculara yönelik taciz haberleriyle zaman zaman dünya gündemine geliyordu.

Hindistan'daki hava yolu şirketleri kadın yolculara yönelik taciz haberleriyle zaman zaman dünya gündemine geliyordu.

New York-Delhi uçuşunda bir erkek, yanında oturan kadının üzerine işemişti. Bir başka yolcu ise uçuş sırasında tanımadığı bir erkek tarafından dokunularak taciz edilmişti.

New York-Delhi uçuşunda bir erkek, yanında oturan kadının üzerine işemişti. Bir başka yolcu ise uçuş sırasında tanımadığı bir erkek tarafından dokunularak taciz edilmişti.

Pek siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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