Kadın Yolcular İçin Dünyada Bir İlk: Uçakta Erkek Yanına Oturmama Hakkı!

Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi IndiGo, kadınlara uçak rezervasyonunda erkeklerin yanına oturmama hakkı tanıyan bir uygulama başlatarak bu alanda bir ilke imza attı. Ancak uygulamayı ayrımcı ve cinsiyetçi bulanların sayısı da yüksek.

Kaynak: Diken