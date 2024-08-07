AK Parti'den Instagram Açıklaması: Yeşil Işık Yaktılar!
AK Parti'den Instagram Açıklaması: Yeşil Işık Yaktılar!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, 2 Ağustos'tan beri kapalı olan Instagram hakkında açıklamalarda bulundu.
Hasan Yalçın, 'Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum' dedi.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önceki gün Instagram yetkilileriyle masaya oturmuş ancak görüşmelerin istenilen düzeyde ilerlemediğini söylemişti.
Toplantıda Türkiye'nin “PKK, YPG ve FETÖ’yü sansürleyin” talebini Instagram yetkililerine ilettiği ancak PKK dışında olumlu geri dönüş alamadığı belirtilmişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın bugün kapalı olan Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Hasan Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.
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