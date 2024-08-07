AK Parti'den Instagram Açıklaması: Yeşil Işık Yaktılar!

'Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor.

'Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇