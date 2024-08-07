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ATM'lerle İlgili Kritik Gelişme: Tek Para Dönemine Geçiliyor!

ATM'lerle İlgili Kritik Gelişme: Tek Para Dönemine Geçiliyor!

ATM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 17:52

ATM'lerden 5 TL, 10 TL ve 20 TL'lik banknotların kaldırılması sonrası yeni bir çalışma yapıldığı iddiası var. Buna göre ATM'lerden yakın zaman içinde 50 ve 100 TL'lik banknotlar da kaldırılabilir ve en düşük çekim miktarı 200 TL'ye çekilebilir.

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Türkiye'de son yıllarda hızla artan enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nda tarihin en büyük kayıplarından biri yaşanmıştı.

Türkiye'de son yıllarda hızla artan enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nda tarihin en büyük kayıplarından biri yaşanmıştı.

Türkiye'nin şu an kullanımdaki en büyük banknotu olan 200 TL, tedavüle girdiği 2009 yılında 132 doları ederken bu değer 2024 yılında sadece 6 dolar.

Türkiye'nin şu an kullanımdaki en büyük banknotu olan 200 TL, tedavüle girdiği 2009 yılında 132 doları ederken bu değer 2024 yılında sadece 6 dolar.

Para birimindeki bu hızlı erime bankamatiklerde de bir dizi değişikliğe neden oluyor.

Para birimindeki bu hızlı erime bankamatiklerde de bir dizi değişikliğe neden oluyor.

Ziraat Banaksı Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotun da ATM’lerden kalkmaya başladığını duyurdu.

Ziraat Banaksı Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotun da ATM’lerden kalkmaya başladığını duyurdu.

Şenol Babuşcu, ayrıca bazı bankaların 100 TL'lik banknotları da bankamatiklerden çıkarmak için çalışma yaptığını ve en düşük çekim limitini 200 TL'ye çıkarma çalışması içinde olduğunu yazdı.

Şenol Babuşcu, ayrıca bazı bankaların 100 TL'lik banknotları da bankamatiklerden çıkarmak için çalışma yaptığını ve en düşük çekim limitini 200 TL'ye çıkarma çalışması içinde olduğunu yazdı.
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Şenol Babuşcu'nun paylaşımı 👇

Şenol Babuşcu'nun paylaşımı 👇
twitter.com

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