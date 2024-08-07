ATM'lerle İlgili Kritik Gelişme: Tek Para Dönemine Geçiliyor!

ATM'lerden 5 TL, 10 TL ve 20 TL'lik banknotların kaldırılması sonrası yeni bir çalışma yapıldığı iddiası var. Buna göre ATM'lerden yakın zaman içinde 50 ve 100 TL'lik banknotlar da kaldırılabilir ve en düşük çekim miktarı 200 TL'ye çekilebilir.