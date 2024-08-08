Türkiye’nin Köklü Çay Firması, Konkordato Başvurusu Yaptı!
Türkiye’nin Köklü Çay Firması, Konkordato Başvurusu Yaptı!
Türkiye’nin köklü çay firmalarından biri olan Tirebolu 42, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.
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İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye'nin köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 hakkında konkordato kararı verdi.
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Mahkeme, alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre verdi. Konkordato süreci boyunca firmanın mali durumunu düzeltmek ve alacaklılara ödeme planı sunmak için çalışmalar yapılacak.
Tirebolu 42 markası adını Hüseyin Avni Bey’in kurduğu ve Sakarya Muharebesi’nde gösterdiği kahramanlıkla bilinen 42. Alay’dan alıyordu.
1905 yılında kurulan firma, Giresun yöresinin kültürel değerlerini yaşatma amacıyla da önemli faaliyetler gösteriyordu.
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