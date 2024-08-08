AK Parti'den Yeni Açıklama: Instagram ve Roblox Ne Zaman Açılacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Instagram ve Roblox'a gelen erişim yasağı ile ilgili konuştu. AK Partili Ala, 'Biz, iletişim devriminin olduğu bir çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV