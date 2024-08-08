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AK Parti'den Yeni Açıklama: Instagram ve Roblox Ne Zaman Açılacak?

AK Parti'den Yeni Açıklama: Instagram ve Roblox Ne Zaman Açılacak?

Instagram Roblox
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 16:40

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Instagram ve Roblox'a gelen erişim yasağı ile ilgili konuştu. AK Partili Ala, 'Biz, iletişim devriminin olduğu bir çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: NTV

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Şu ana kadar META yetkilileri ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Şu ana kadar META yetkilileri ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Instagram ve Roblox'a gelen erişim yasağı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Instagram ve Roblox'a gelen erişim yasağı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Kaynak

Ala, Türkiye'nin hassasiyetleri olduğunu vurgulayıp "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz" ifadelerini kullandı.

Ala, Türkiye'nin hassasiyetleri olduğunu vurgulayıp "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz" ifadelerini kullandı.

Efkan Ala şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."

Efkan Ala şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."

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