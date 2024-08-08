İBB Rakamları Paylaştı: En Çok Suriyeli Bulunan 10 İl ve Sayılar Belli Oldu!
İBB Rakamları Paylaştı: En Çok Suriyeli Bulunan 10 İl ve Sayılar Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İPA, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın göç istatistiklerini baz alarak göçmenlerle ilgili yeni raporunu yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rapora göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip; 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli yaşıyor.
İstanbul 530 bin 217 kişi ile en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı yüzde 3,28.
İstanbul'u sırasıyla izleyen şehirler ise Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara.
430 bin Suriyelinin yaşadığı Gaziantep listede ikinci sırada yer almakla birlikte şehirdeki Suriyeli oranı bakımından zirvede. Gaziantep'te nüfusun yüzde 16,58'i Suriyelilerden oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listede dördüncü sırada yer alan Hatay'da ise kentin yüzde 14,20'si Suriyeli. Hatay'da toplam 255 bin Suriyeli bulunuyor.
İzmir ve Ankara'daki Suriyeli sayısı ise sırasıyla 119 bin 932 ve 89 bin 905 kişi olarak kayıtlara geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
gaziantepliler suriyelilerden çok memnun ki hala akp orda birinci parti.Daha çok suriyeli dilerim Antep'e
antepin yarısından fazlası zaten arap kardeş...
Ekonomi ve mülteci. Türkiye'nin en büyük iki sorunu.
yani Türkiye'nin en büyük sorunu özetle; akape!
Bu kayıt altıda olan rakam. kayıt dışı bur rakamın en az üç katı mülteci var. Sokakta Türkçe konuşan yok ne üç milyonu