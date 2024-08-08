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İBB Rakamları Paylaştı: En Çok Suriyeli Bulunan 10 İl ve Sayılar Belli Oldu!

İBB Rakamları Paylaştı: En Çok Suriyeli Bulunan 10 İl ve Sayılar Belli Oldu!

Suriyeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) göre, Türkiye'de en fazla Suriyeli İstanbul'da yaşıyor. Nüfusa göre en fazla Suriyeli bulunduran il ise Gaziantep

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İPA, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın göç istatistiklerini baz alarak göçmenlerle ilgili yeni raporunu yayınladı.

İPA, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın göç istatistiklerini baz alarak göçmenlerle ilgili yeni raporunu yayınladı.

Rapora göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip; 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli yaşıyor.

Rapora göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip; 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli yaşıyor.

Suriyelilerin 1 milyon 613 bin 657’si erkek, 1 milyon 489 bin 949 ise kadınlardan oluşuyor.

İstanbul 530 bin 217 kişi ile en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı yüzde 3,28.

İstanbul 530 bin 217 kişi ile en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı yüzde 3,28.

İstanbul'u sırasıyla izleyen şehirler ise Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara.

İstanbul'u sırasıyla izleyen şehirler ise Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara.

430 bin Suriyelinin yaşadığı Gaziantep listede ikinci sırada yer almakla birlikte şehirdeki Suriyeli oranı bakımından zirvede. Gaziantep'te nüfusun yüzde 16,58'i Suriyelilerden oluşuyor.

430 bin Suriyelinin yaşadığı Gaziantep listede ikinci sırada yer almakla birlikte şehirdeki Suriyeli oranı bakımından zirvede. Gaziantep'te nüfusun yüzde 16,58'i Suriyelilerden oluşuyor.
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Listede dördüncü sırada yer alan Hatay'da ise kentin yüzde 14,20'si Suriyeli. Hatay'da toplam 255 bin Suriyeli bulunuyor.

Listede dördüncü sırada yer alan Hatay'da ise kentin yüzde 14,20'si Suriyeli. Hatay'da toplam 255 bin Suriyeli bulunuyor.

İzmir ve Ankara'daki Suriyeli sayısı ise sırasıyla 119 bin 932 ve 89 bin 905 kişi olarak kayıtlara geçti.

İzmir ve Ankara'daki Suriyeli sayısı ise sırasıyla 119 bin 932 ve 89 bin 905 kişi olarak kayıtlara geçti.

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Art Mimari

gaziantepliler suriyelilerden çok memnun ki hala akp orda birinci parti.Daha çok suriyeli dilerim Antep'e

barbarian

antepin yarısından fazlası zaten arap kardeş...

Kevin

Ekonomi ve mülteci. Türkiye'nin en büyük iki sorunu.

V for Valkyr

yani Türkiye'nin en büyük sorunu özetle; akape!

metin tan çözer

Bu kayıt altıda olan rakam. kayıt dışı bur rakamın en az üç katı mülteci var. Sokakta Türkçe konuşan yok ne üç milyonu