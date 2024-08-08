Yeni Emeklilik Sistemi: Çok Çalışana Çok Emekli Maaşı!

Bunun temelinde ise taban aylık uygulaması yatıyor.

Çalışma hayatı çok kısa sürmüş, asgari ücretten prim yatırmış emeklilerin 6-7 bin lira olması gereken maaşı Hazine desteği ile 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca emeklinin ancak bu şekilde biraz olsun nefes alması sağlanabiliyor.