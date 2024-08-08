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Yeni Emeklilik Sistemi: Çok Çalışana Çok Emekli Maaşı!

Yeni Emeklilik Sistemi: Çok Çalışana Çok Emekli Maaşı!

Emekli Maaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 12:24

Emeklilik sisteminde son dönemde en büyük sorunlardan biri de yüksek prim ödeyenlerin de düşük prim alanlarla aynı maaşı alması. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre ise sorunun çözümü için harekete geçilecek. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Türkiye'de 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Olması gereken oran ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Yani Türkiye'de hükümetlerin popülist uygulamaları nedeniyle erken yaşta emeklilik oldukça yaygın.

Türkiye'de 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Olması gereken oran ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Yani Türkiye'de hükümetlerin popülist uygulamaları nedeniyle erken yaşta emeklilik oldukça yaygın.

Emekli sayısının bu kadar yüksek olması düşük maaş sorununu ortaya çıkarıyor. Ayrıca mevcut sistemde 3600 prim günü olan emekli de 12.500 TL alıyor, 9000 prim günü olan Bağ-Kur'lu da.

Emekli sayısının bu kadar yüksek olması düşük maaş sorununu ortaya çıkarıyor. Ayrıca mevcut sistemde 3600 prim günü olan emekli de 12.500 TL alıyor, 9000 prim günü olan Bağ-Kur'lu da.

Bunun temelinde ise taban aylık uygulaması yatıyor. 

Çalışma hayatı çok kısa sürmüş, asgari ücretten prim yatırmış emeklilerin  6-7 bin lira olması gereken maaşı Hazine desteği ile 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. 

Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca emeklinin ancak bu şekilde biraz olsun nefes alması sağlanabiliyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, emekli maaş reformunda karma modelin sadeleşmesi ve çalışmayı teşvik edici hale getirilmesi hedefleniyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, emekli maaş reformunda karma modelin sadeleşmesi ve çalışmayı teşvik edici hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak

Türkiye'de emekli maaşı hesabında şu faktörler dikkate alınıyor: 👇

Türkiye'de emekli maaşı hesabında şu faktörler dikkate alınıyor: 👇

  • Sigortalının çalışırken ödediği primler,

  •  Üç dönem için aylık bağlama oranları, 

  • Önceki yılın güncelleme katsayısı, 

  • Önceki yılın enflasyon oranı, 

  • Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u ve içinde bulunulan yılın enflasyon artışları.

Dolayısıyla bu değişken veriler emeklinin aylığını talep ettiği döneme göre değiştiriyor. Bu yıl aylık talebinde bulunanlar 2025'de dilekçe verenlere göre yüzde 30-35 daha fazla aylık alabilecek.

Dolayısıyla bu değişken veriler emeklinin aylığını talep ettiği döneme göre değiştiriyor. Bu yıl aylık talebinde bulunanlar 2025'de dilekçe verenlere göre yüzde 30-35 daha fazla aylık alabilecek.

Bu sorunun da emeklilik reformuyla aşılması planlanıyor.

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