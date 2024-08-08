Yeni Emeklilik Sistemi: Çok Çalışana Çok Emekli Maaşı!
Yeni Emeklilik Sistemi: Çok Çalışana Çok Emekli Maaşı!
Emeklilik sisteminde son dönemde en büyük sorunlardan biri de yüksek prim ödeyenlerin de düşük prim alanlarla aynı maaşı alması. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre ise sorunun çözümü için harekete geçilecek.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Türkiye'de 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Olması gereken oran ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Yani Türkiye'de hükümetlerin popülist uygulamaları nedeniyle erken yaşta emeklilik oldukça yaygın.
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Emekli sayısının bu kadar yüksek olması düşük maaş sorununu ortaya çıkarıyor. Ayrıca mevcut sistemde 3600 prim günü olan emekli de 12.500 TL alıyor, 9000 prim günü olan Bağ-Kur'lu da.
Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, emekli maaş reformunda karma modelin sadeleşmesi ve çalışmayı teşvik edici hale getirilmesi hedefleniyor.
Türkiye'de emekli maaşı hesabında şu faktörler dikkate alınıyor: 👇
Dolayısıyla bu değişken veriler emeklinin aylığını talep ettiği döneme göre değiştiriyor. Bu yıl aylık talebinde bulunanlar 2025'de dilekçe verenlere göre yüzde 30-35 daha fazla aylık alabilecek.
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