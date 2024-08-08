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Trabzon, Bodrum'u Aratmıyor: Serpme Kahvaltının Fiyatı Gündem Oldu!

Trabzon, Bodrum'u Aratmıyor: Serpme Kahvaltının Fiyatı Gündem Oldu!

Trabzon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 13:12

Türkiye, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil bölgelerindeki yüksek fiyatları konuşurken, Trabzon'dan da ilginç manzaralar gelmeye başladı. Arap turistlerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği Trabzon'da 2 kişilik bir kahvaltı tabağının fiyatı bin 800 liraya ulaştı. 

Kaynak: TGRT

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Son dönemde özellikle Arap turistlerin ilgi odağı haline gelen Trabzon'da fiyatlar Bodrum, Çeşme'yi aratmıyor.

Son dönemde özellikle Arap turistlerin ilgi odağı haline gelen Trabzon'da fiyatlar Bodrum, Çeşme'yi aratmıyor.

Son alarak Trabzon'da bir restoranın açık büfe kahvaltı için oluşturduğu fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi.

Son alarak Trabzon'da bir restoranın açık büfe kahvaltı için oluşturduğu fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi.

TGRT'nin aktardığına göre, 6 kişilik kahvaltı fiyatı 4 bin liraya çıkarken, 2 kişilik serpme kahvaltı bin 800 lira oldu.

TGRT'nin aktardığına göre, 6 kişilik kahvaltı fiyatı 4 bin liraya çıkarken, 2 kişilik serpme kahvaltı bin 800 lira oldu.

Kaynak

Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu fiyat tarifesinin listesini paylaşarak duruma isyan etti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu fiyat tarifesinin listesini paylaşarak duruma isyan etti.

Trabzon'daki fiyatlara gelen bazı öne çıkan yorumlar 👇

Trabzon'daki fiyatlara gelen bazı öne çıkan yorumlar 👇
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