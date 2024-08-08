Trabzon, Bodrum'u Aratmıyor: Serpme Kahvaltının Fiyatı Gündem Oldu!
Trabzon, Bodrum'u Aratmıyor: Serpme Kahvaltının Fiyatı Gündem Oldu!
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Son dönemde özellikle Arap turistlerin ilgi odağı haline gelen Trabzon'da fiyatlar Bodrum, Çeşme'yi aratmıyor.
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Son alarak Trabzon'da bir restoranın açık büfe kahvaltı için oluşturduğu fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi.
TGRT'nin aktardığına göre, 6 kişilik kahvaltı fiyatı 4 bin liraya çıkarken, 2 kişilik serpme kahvaltı bin 800 lira oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu fiyat tarifesinin listesini paylaşarak duruma isyan etti.
Trabzon'daki fiyatlara gelen bazı öne çıkan yorumlar 👇
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