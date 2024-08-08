Trabzon, Bodrum'u Aratmıyor: Serpme Kahvaltının Fiyatı Gündem Oldu!

Türkiye, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil bölgelerindeki yüksek fiyatları konuşurken, Trabzon'dan da ilginç manzaralar gelmeye başladı. Arap turistlerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği Trabzon'da 2 kişilik bir kahvaltı tabağının fiyatı bin 800 liraya ulaştı.

Kaynak: TGRT