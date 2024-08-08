Esenyurt'ta Gündüz Vakti, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: Çok Sayıda Polis ve Sağlık Ekibi Olay Yerinde!
Esenyurt'ta Gündüz Vakti, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: Çok Sayıda Polis ve Sağlık Ekibi Olay Yerinde!
İstanbul'un en kriminal bölgelerinden Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Esenyurt güne yine bir silahlı çatışma haberiyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çatışma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay yerinden ilk gelen görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın