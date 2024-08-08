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Esenyurt'ta Gündüz Vakti, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: Çok Sayıda Polis ve Sağlık Ekibi Olay Yerinde!

Esenyurt'ta Gündüz Vakti, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: Çok Sayıda Polis ve Sağlık Ekibi Olay Yerinde!

Esenyurt
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 13:23

İstanbul'un en kriminal bölgelerinden Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.

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İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Esenyurt güne yine bir silahlı çatışma haberiyle başladı.

İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Esenyurt güne yine bir silahlı çatışma haberiyle başladı.

Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çatışma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çatışma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay yerinden ilk gelen görüntüler 👇

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