Yuh Artık! Narin'in İsmi ve Fotoğrafıyla Kadın Kuaförü Açtılar!
Yuh Artık! Narin'in İsmi ve Fotoğrafıyla Kadın Kuaförü Açtılar!
Narin'le ilgili soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanırken bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf 'yok artık' dedirtti. Narin'in ismi ve fotoğrafıyla açılan kadın kuaförü tepkilere sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşında organize bir şekilde katledilen Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında her gün neredeyse yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuvalların serisi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde çıkmıştı.
Soruşturma devam ederken bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf herkesin sinirlerini bozdu. Hangi ilde olduğu bilinmeyen bir kadın kuaförünün Narin'in ismi ve fotoğrafıyla dükkan açtığı görüldü.
Kuaförle ilgili sosyal medya kulalnıcıları tepkilerinini dile getirdi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın