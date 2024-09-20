İltica Çetesi TikTok’ta Müşteri Arıyor: Her Türlü “Resmi” Belge Temin Edilebiliyor
İltica Çetesi TikTok’ta Müşteri Arıyor: Her Türlü “Resmi” Belge Temin Edilebiliyor
Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına giderek yaşamak isteyenlerin sayısında ciddi miktarda artış yaşanıyor. Yurt dışında yaşamak için iltica seçeneceği bile göze alınıyor. TikTok ve Facebook’ta reklam yaparak müşteri arayan “iltica çetesi” 6 bin dolar karşılığında iltica için gerekli olacak tüm belgeleri hazırladığını iddia ediyor. Ayrıca kamyon kasasında Avrupa’ya kaçak giriş ve iltica mahkemesinde geçerli olacak hikaye de pakete dahil olarak satılıyor.
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ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinden çalışma izni alamayan bazı kimseler, siyasi iltica başvurusu yaparak yurt dışında yaşama imkanı bulmaya çalışıyor.
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Batılı ülkeler, siyasi iltica için geçerli bir hikayeniz olmasını talep ediyor. İşte tam burada “iltica çetesi” devreye giriyor.
Serbestiyet’ten Talha Bakış’ın haberine göre, iltica çetesi TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında kendilerine müşteri arıyor.
Çete, iltica için LGBT, FETÖ, Alevilik gibi sebeplerle dosya hazırlıyor, ayrıca mahkemede kullanabileceğiniz hikaye ve delileri de oluşturuyor.
Ayrıca, iltica için “resmi” gibi gözüken sahte kanıtlar da üretiliyor. Kanıtlar içerisinde UYAP’ta gözüken mahkeme dosyası, yakalama kararı, HDP üyelik kartı ve polis ifade tutanağı gibi materyeller de hazır ediliyor.
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Çete, 6 bin dolar karşılığında Avrupa’ya kamyonla kaçak girişi de sağladığını iddia ediyor.
Avrupa Birliği Sığınma Ajansı’na göre 2023 yılında AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısı yüzde 82 oranında artarak 101 bin başvuruya ulaştı. Bu başvuruların 38 bin tanesi karara bağlanırken 83 bin tanesi hala değerlendirme aşamasında.
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