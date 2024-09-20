İltica Çetesi TikTok’ta Müşteri Arıyor: Her Türlü “Resmi” Belge Temin Edilebiliyor

Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına giderek yaşamak isteyenlerin sayısında ciddi miktarda artış yaşanıyor. Yurt dışında yaşamak için iltica seçeneceği bile göze alınıyor. TikTok ve Facebook’ta reklam yaparak müşteri arayan “iltica çetesi” 6 bin dolar karşılığında iltica için gerekli olacak tüm belgeleri hazırladığını iddia ediyor. Ayrıca kamyon kasasında Avrupa’ya kaçak giriş ve iltica mahkemesinde geçerli olacak hikaye de pakete dahil olarak satılıyor.