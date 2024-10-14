Erdal Beşikçioğlu ile Mansur Yavaş Arasındaki Kriz İddialarına Açıklama Geldi: "Abi Ne Derse Kardeş Onu Yapar"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında gerginlik olduğu iddiaları için 'Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir. Abi ne derse kardeş onu yapar' ifadelerini kullandı.

Kaynak: T24-Sibel Yükler