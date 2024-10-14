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Erdal Beşikçioğlu ile Mansur Yavaş Arasındaki Kriz İddialarına Açıklama Geldi: "Abi Ne Derse Kardeş Onu Yapar"

Erdal Beşikçioğlu ile Mansur Yavaş Arasındaki Kriz İddialarına Açıklama Geldi: "Abi Ne Derse Kardeş Onu Yapar"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 09:54

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında gerginlik olduğu iddiaları için 'Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir. Abi ne derse kardeş onu yapar' ifadelerini kullandı.

Kaynak: T24-Sibel Yükler

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Mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Etimesgut Belediyesi için Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesinin Mansur Yavaş'ın tepkisini çektiği iddia edilmişti.

Mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Etimesgut Belediyesi için Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesinin Mansur Yavaş'ın tepkisini çektiği iddia edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o dönem, İYİ Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özaslan'ı aday yapmak istemişti. Bu durumun, ikili arasında gerginliğe neden olduğu öne sürülmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o dönem, İYİ Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özaslan'ı aday yapmak istemişti. Bu durumun, ikili arasında gerginliğe neden olduğu öne sürülmüştü.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, ağustos ayı sonunda, Mansur Yavaş’ın eski danışmanın da olduğu Etimesgut Belediyespor'un yeni yönetiminden kulübün belediyeye devrini istedi.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, ağustos ayı sonunda, Mansur Yavaş’ın eski danışmanın da olduğu Etimesgut Belediyespor'un yeni yönetiminden kulübün belediyeye devrini istedi.

Yönetim de kulübü devretmek için, göreve geldikten sonra 1 ayda harcadıkları öne sürülen 75 milyon lira ödenmesini isteyince belediyenin kulübe sağladığı tüm imkânlar geri çekildi.

Yaşanan krizin ardından bir kez daha Erdal Beşikçioğlu ile Mansur Yavaş arasında gerginlik olduğu iddiaları gündeme geldi.

Yaşanan krizin ardından bir kez daha Erdal Beşikçioğlu ile Mansur Yavaş arasında gerginlik olduğu iddiaları gündeme geldi.

Beşikçioğlu bu iddialar için ise "Öyle bir gerginlik hiç olmadı, olmaz da olmayacaktır da. Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir, abi ne derse kardeş onu yapar" ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu bu iddialar için ise "Öyle bir gerginlik hiç olmadı, olmaz da olmayacaktır da. Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir, abi ne derse kardeş onu yapar" ifadelerini kullandı.

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