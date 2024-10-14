Nobel Ödülü Alan Daron Acemoğlu’na İktidardan İlk Tebrik Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’ten Geldi!
Nobel Ödülü Alan Daron Acemoğlu’na İktidardan İlk Tebrik Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’ten Geldi!
2024 Nobel Ekonomi ödülünün sahibi İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu oldu. Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağarken iktidar kanadından ilk tebrik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Acemoğlu’na tebrik mesajları art arda gelirken iktidar kanadından ilk tebrik de geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten Acemoğlu’nu etiketleyerek bir tweet attı.
Şimşek, mesajında “Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz. @DAcemogluMIT” dedi.
Öte yandan Acemoğlu’nun ekonomin başına getirileceği iddia edilmişti. Acemoğlu, bu iddiaları yalanlamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın