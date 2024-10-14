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Nobel Ödülü Alan Daron Acemoğlu’na İktidardan İlk Tebrik Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’ten Geldi!

Nobel Ödülü Alan Daron Acemoğlu’na İktidardan İlk Tebrik Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’ten Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 14:02

2024 Nobel Ekonomi ödülünün sahibi İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu oldu. Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağarken iktidar kanadından ilk tebrik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

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Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Acemoğlu’na tebrik mesajları art arda gelirken iktidar kanadından ilk tebrik de geldi.

Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Acemoğlu’na tebrik mesajları art arda gelirken iktidar kanadından ilk tebrik de geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten Acemoğlu’nu etiketleyerek bir tweet attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten Acemoğlu’nu etiketleyerek bir tweet attı.

Şimşek, mesajında “Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz. @DAcemogluMIT” dedi.

Şimşek, mesajında “Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz. @DAcemogluMIT” dedi.
twitter.com

Öte yandan Acemoğlu’nun ekonomin başına getirileceği iddia edilmişti. Acemoğlu, bu iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan Acemoğlu’nun ekonomin başına getirileceği iddia edilmişti. Acemoğlu, bu iddiaları yalanlamıştı.

Acemoğlu, Türkiye ekonomisine dair ise şunları söylemişti:

'Seçim belirsizliği ortadan kalktı. Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde iyileşecek mi? Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları olduğunu düşünüyorum. Yüksek enflasyona, düşük yatırım oranlarına ve doların değer kazanmasına neden olan seçimle ilgili belirsizlik değildi. Yapısal sorunlar, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin krediler ve gayrimenkul sektörü tarafından körüklenmesi gerçeğiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde, son 10 yılda, çok fazla verimlilik artışı olmadı. Teknolojik gelişme veya gayrimenkul sektörü dışında yatırım artışı yaşanmadı.'

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