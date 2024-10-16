Ekonomik Kriz Nureddin Nebati'yi de Vurdu: Aile Şirketi 7 Şubesini Kapattı!

'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleriyle hafızalarda derin bir iz bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. BirGün'ün haberine göre, Nebati'nin aile şirketi BG Store Mağazacılık, ekonomik kriz yüzünden 7 şubesini kapattı.

Kaynak: BirGün-Mustafa Bildircin