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Ekonomik Kriz Nureddin Nebati'yi de Vurdu: Aile Şirketi 7 Şubesini Kapattı!

Ekonomik Kriz Nureddin Nebati'yi de Vurdu: Aile Şirketi 7 Şubesini Kapattı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 18:22

'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleriyle hafızalarda derin bir iz bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. BirGün'ün haberine göre, Nebati'nin aile şirketi BG Store Mağazacılık, ekonomik kriz yüzünden 7 şubesini kapattı.

Kaynak: BirGün-Mustafa Bildircin

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Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en farklı Hazine ve Maliye Bakanları'ndan biriydi. 18 aylık görev süresi geçen yıl Mehmet Şimşek'in koltuğa geri dönüşüyle sona erdi.

Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en farklı Hazine ve Maliye Bakanları'ndan biriydi. 18 aylık görev süresi geçen yıl Mehmet Şimşek'in koltuğa geri dönüşüyle sona erdi.

Nebati, bakanlığı döneminde “Yeni Ekonomi Modeli” dediği bir anlayışla rasyonel ekonomi politikalarından bağımsız hareket ederek, dolar kuru ve enflasyonu patlatmış, sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir gelir kaybına neden olmuştu.

Nebati, bakanlığı döneminde “Yeni Ekonomi Modeli” dediği bir anlayışla rasyonel ekonomi politikalarından bağımsız hareket ederek, dolar kuru ve enflasyonu patlatmış, sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir gelir kaybına neden olmuştu.

Mehmet Şimşek'in Nureddin Nebati’den görevi devralırken hemen yanında söylediği “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” ifadeleri de ekonomi tarihimizin unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Mehmet Şimşek'in Nureddin Nebati’den görevi devralırken hemen yanında söylediği “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” ifadeleri de ekonomi tarihimizin unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Neyse konuya dönelim! BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, Nebati ailesine ait BG Store Mağazacılık ekonomik kriz nedeniyle bu aralar zor günler geçiriyor.

Neyse konuya dönelim! BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, Nebati ailesine ait BG Store Mağazacılık ekonomik kriz nedeniyle bu aralar zor günler geçiriyor.

Kaynak

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2023 ve 2024 yıllarında toplam yedi şubesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Söz konusu mağazalardan 6'sı İstanbul biri ise İzmir'de.

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2023 ve 2024 yıllarında toplam yedi şubesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Söz konusu mağazalardan 6'sı İstanbul biri ise İzmir'de.
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Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şöyle: 👇

Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şöyle: 👇

  • İzmir Şubesi (7 Mart 2024)

  • Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)

  • Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)

  • Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)

  • Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)

  • Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)

  • Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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