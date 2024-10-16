Ekonomik Kriz Nureddin Nebati'yi de Vurdu: Aile Şirketi 7 Şubesini Kapattı!
Ekonomik Kriz Nureddin Nebati'yi de Vurdu: Aile Şirketi 7 Şubesini Kapattı!
'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleriyle hafızalarda derin bir iz bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. BirGün'ün haberine göre, Nebati'nin aile şirketi BG Store Mağazacılık, ekonomik kriz yüzünden 7 şubesini kapattı.
Kaynak: BirGün-Mustafa Bildircin
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Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en farklı Hazine ve Maliye Bakanları'ndan biriydi. 18 aylık görev süresi geçen yıl Mehmet Şimşek'in koltuğa geri dönüşüyle sona erdi.
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Nebati, bakanlığı döneminde “Yeni Ekonomi Modeli” dediği bir anlayışla rasyonel ekonomi politikalarından bağımsız hareket ederek, dolar kuru ve enflasyonu patlatmış, sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir gelir kaybına neden olmuştu.
Mehmet Şimşek'in Nureddin Nebati’den görevi devralırken hemen yanında söylediği “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” ifadeleri de ekonomi tarihimizin unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
Neyse konuya dönelim! BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, Nebati ailesine ait BG Store Mağazacılık ekonomik kriz nedeniyle bu aralar zor günler geçiriyor.
BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2023 ve 2024 yıllarında toplam yedi şubesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Söz konusu mağazalardan 6'sı İstanbul biri ise İzmir'de.
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Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şöyle: 👇
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