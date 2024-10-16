Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan İddialı WiFi Fetvası: "Caiz Olmaz"

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan oldukça iddialı bir WiFi fetvası geldi. Çınar, komşunun internetini şifre alarak kullanmaya ilişkin verdiği fetvada, 'Şirketle yapılan sözleşmenin dışına çıkacağı için caiz değildir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV