Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan İddialı WiFi Fetvası: "Caiz Olmaz"
Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan İddialı WiFi Fetvası: "Caiz Olmaz"
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Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yurttaşların birbirlerine sağladığı internet erişiminin hane dışında olması halinde "caiz" olmayacağını öne sürdü.
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Hasan Çınar'a sosyal medya üzerinden "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusu yöneltildi. Ankara Müftüsü bu soruya şu yanıtı verdi: 👇
“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir.”
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