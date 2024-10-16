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Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan İddialı WiFi Fetvası: "Caiz Olmaz"

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan İddialı WiFi Fetvası: "Caiz Olmaz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 17:41

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan oldukça iddialı bir WiFi fetvası geldi. Çınar, komşunun internetini şifre alarak kullanmaya ilişkin verdiği fetvada, 'Şirketle yapılan sözleşmenin dışına çıkacağı için caiz değildir' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Halk TV

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Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yurttaşların birbirlerine sağladığı internet erişiminin hane dışında olması halinde "caiz" olmayacağını öne sürdü.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yurttaşların birbirlerine sağladığı internet erişiminin hane dışında olması halinde "caiz" olmayacağını öne sürdü.

Hasan Çınar'a sosyal medya üzerinden "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusu yöneltildi. Ankara Müftüsü bu soruya şu yanıtı verdi: 👇

Hasan Çınar'a sosyal medya üzerinden "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusu yöneltildi. Ankara Müftüsü bu soruya şu yanıtı verdi: 👇

“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir.”

“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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