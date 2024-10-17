Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin Güran Cinayetinde Arkadaşlarına Yalan İfade Verdirilmiş!

Narin Güran Cinayetinde Arkadaşlarına Yalan İfade Verdirilmiş!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 12:46

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı.  Eren, cinayete Narin'in arkadaşlarının da dahil edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil.

Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, katıldığı bir televizyon programında Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtladı.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, katıldığı bir televizyon programında Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtladı.

Nahit Eren, Narin Güran’ın arkadaşlarının da cinayete alet edildiğinin altını çizerek şunları söyledi: 👇

Nahit Eren, Narin Güran’ın arkadaşlarının da cinayete alet edildiğinin altını çizerek şunları söyledi: 👇

"Narin’in arkadaşları organize kötülüğe alet edildi. Saat 17.40’a kadar Narin’i gördüklerini ifade ediyorlar sorguda. Oysa Narin’i 15:15 ile 15:45 arasında katletmişler.”

"Narin’in arkadaşları organize kötülüğe alet edildi. Saat 17.40’a kadar Narin’i gördüklerini ifade ediyorlar sorguda. Oysa Narin’i 15:15 ile 15:45 arasında katletmişler.”

Bu cinayetin aydınlatılması için ailenin delilleri kararttığını hatırlatan Eren ayrıca “Ortada ciddi bir organize kötülük var” diye konuştu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın