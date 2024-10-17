Narin Güran Cinayetinde Arkadaşlarına Yalan İfade Verdirilmiş!
Narin Güran Cinayetinde Arkadaşlarına Yalan İfade Verdirilmiş!
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Eren, cinayete Narin'in arkadaşlarının da dahil edildiğini açıkladı.
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil.
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, katıldığı bir televizyon programında Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtladı.
Nahit Eren, Narin Güran’ın arkadaşlarının da cinayete alet edildiğinin altını çizerek şunları söyledi: 👇
"Narin’in arkadaşları organize kötülüğe alet edildi. Saat 17.40’a kadar Narin’i gördüklerini ifade ediyorlar sorguda. Oysa Narin’i 15:15 ile 15:45 arasında katletmişler.”
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