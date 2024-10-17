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AFAD Duyurdu: Sivas'ta Peş Peşe İki Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi!

AFAD Duyurdu: Sivas'ta Peş Peşe İki Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 11:39 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 12:28

AFAD, Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Hemen ardından 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ikinci sarsıntı korku yarattı. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın Sivas'ta meydana gelen deprem için paylaşımı 👇

Bu depremden 10 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana geldi.

Bu depremden 10 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana geldi.

AFAD'ın Sivas'ta yaşanan ikinci deprem için paylaşımı 👇

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
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Malatya'da da dün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedilmişti.

Malatya'da da dün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedilmişti.

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