AFAD Duyurdu: Sivas'ta Peş Peşe İki Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi!
AFAD Duyurdu: Sivas'ta Peş Peşe İki Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AFAD'ın Sivas'ta meydana gelen deprem için paylaşımı 👇
Bu depremden 10 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana geldi.
AFAD'ın Sivas'ta yaşanan ikinci deprem için paylaşımı 👇
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
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Malatya'da da dün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedilmişti.
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