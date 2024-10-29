Cezasızlık Algısını Kırmak İçin Dikkat Çeken Hamle: Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Tutuklama Başladı
Cezasızlık Algısını Kırmak İçin Dikkat Çeken Hamle: Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Tutuklama Başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, ruhsatsız silahla gezerken yakalanan şüphelilerin tutuklanmasına yönelik bir talimat geçti. Kararın ardından 12 gün içinde 67 tutuklama yapıldığı belirtiliyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek oldukça dikkat çeken bir hamlede bulundu. Gürlek son dönemde kamuoyunda artan 'cezasızlık' algısını kırma adına ruhsatsız silahla gezerken yakalananların tutuklanması yönünde talimat verdi.
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İstanbul’da daha önce ruhsatsız silah taşıyan kişiler yakalanmaları durumunda adli kontrol kararıyla serbest bırakılabiliyordu. Kararın ardından 12 gün içinde 67 tutuklama yapıldığı belirtiliyor.
Hukukçular ise kararın bireysel silahlanmayı engellemede önemli bir adım olduğunu, kamuoyunda cezasızlık algısının önlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ahmet Gökcen, "Ülkemizde işlenen suçların büyük bir kısmının 6136 sayılı kanun kapsamına giren ateşli silahlarla işlendiği dikkate alındığında verilen kararda bir hata olmadığını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
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