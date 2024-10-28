DEM Parti'den 'Garantör Ülke' Açıklaması: Abdullah Öcalan Yeni Çözüm Süreci İçin ABD'yi mi İstiyor?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeni çözüm süreci için ABD'yi garantör ülke olarak istediği iddiasına DEM Parti'den yalanlama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Biz böyle bir şey aktarılmadı' ifadeleri kullanıldı.