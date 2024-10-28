DEM Parti'den 'Garantör Ülke' Açıklaması: Abdullah Öcalan Yeni Çözüm Süreci İçin ABD'yi mi İstiyor?
DEM Parti'den 'Garantör Ülke' Açıklaması: Abdullah Öcalan Yeni Çözüm Süreci İçin ABD'yi mi İstiyor?
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeni çözüm süreci için ABD'yi garantör ülke olarak istediği iddiasına DEM Parti'den yalanlama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Biz böyle bir şey aktarılmadı' ifadeleri kullanıldı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.
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Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, 43 ay sonra İmralı'da terörist başı ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yeniden gündeme gelen çözüm süreci için Öcalan'ın ABD'yi garantör ülke olarak görüşmelere dahil etmek istediği iddiaları çıktı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halk TV yayınında garantör ülke iddialarına yanıt verdi.
Bakırhan, "Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz (Ömer Öcalan) bize böyle bir durumun iletilmediğini de söyledi. Zaten tecrit olan bir ortamda garantör ülke talebi de mevcut sürece aykırıdır" ifadelerini kullandı.
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