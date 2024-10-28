Seçimlerin Ardından AK Parti Oylarında Bir İlk: CHP Geride Kaldı, Kararsızlar Zirveye Çıktı!
Seçimlerin Ardından AK Parti Oylarında Bir İlk: CHP Geride Kaldı, Kararsızlar Zirveye Çıktı!
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Asal Araştırma “Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2024 Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 20-24 Ekim tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
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Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 22'lik oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. ASAL Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her ay düzenli olarak yaptırdığı anketlerde, ilk kez AK Parti, CHP’nin önünde yer aldı.
AK Parti'nin ardından ikinci sırayı alan CHP yüzde 21,5'luk oy oranında kaldı.
Ankette CHP'yi yüzde 6,1'lik oy oranıyla MHP izliyor. DEM Parti yüzde 5,8 ile dördüncü parti. Büyük erime yaşayan İyi Parti'nin oyu ise yüzde 3,2 olarak gözüküyor.
2023'te İYİ Parti'den ayrılarak Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu'nun oyu ise ankette yüzde 1.
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Diğer yandan kararsız seçmenlerin oy oranı ise yüzde 32,2'yle zirveye çıktı. Ankete ilişkin genel görünüm 👇
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra görünüm 👇
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