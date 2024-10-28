Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki Terör Saldırısı İçin Yeni Açıklama: "Zamanlama Manidar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki Terör Saldırısı İçin Yeni Açıklama: "Zamanlama Manidar"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan, Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından yapılan saldırı için, "Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı süreçte tekabül etmesi ayrıca manidardır" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan şöyle devam etti: "Kandan beslenen terör baronlarının kendine yeni efendiler aradığı ortada. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık."
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.
Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı yapılmıştı.
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