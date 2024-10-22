Gazeteci Hande Fırat, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Şartlarını Yazdı: 3 Şart Var!
Gazeteci Hande Fırat, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Şartlarını Yazdı: 3 Şart Var!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını vurguladı ve şartlarını şu maddelerle açıkladı: 'Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar.'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Meclis'teki Grup Toplantısı'nda "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanarak gündemi sallamıştı.
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Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının Dem Parti içinde bile şaşkınlık yarattığı ve "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" şeklinde değerlendirildiği belirtiliyor.
Hürriyet yazarı Hande Fırat ise Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını ve bazı şartları olduğunu bildirdi.
"Devlet İmralı görüşmesi yok. Politika MHP'ye ait" diyen Hande Fırat, Bahçeli'nin şartlarını ise şöyle sıraladı: 👇
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