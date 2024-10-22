Gazeteci Hande Fırat, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Şartlarını Yazdı: 3 Şart Var!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını vurguladı ve şartlarını şu maddelerle açıkladı: 'Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar.'