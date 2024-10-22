Ankara’da Siyasetin Hareketli Günü: İYİ Parti’den 15 Vekil MHP'ye Geçecek İddiası!
Ankara’da Siyasetin Hareketli Günü: İYİ Parti’den 15 Vekil MHP'ye Geçecek İddiası!
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklama siyasetin gündeminde birinci mesele oldu. Ankara’da Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” konuşulurken, İYİ Parti’den 15 milletvekilinin istifa ederek MHP’ye geçeceği iddiası da gündeme geldi.
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Türkiye’de siyaset Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili söylediği sözler sebebiyle son ayların en hareketli günlerinden birini geçiriyor.
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MHP lideri, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın” açıklamasında bulunmuştu.
Ankara’da siyaset kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise milletvekili transferi.
EKOL TV’de yer alan habere göre, İYİ Parti’den yaklaşık 15 milletvekili istifa ederek
İYİ Partili milletvekillerinin MHP’ye katılma yönündeki talebi, MHP yönetimince de değerlendirilecek. Bu milletvekillerinden bazılarının “MHP’ye mi yoksa AK Parti’ye mi katılmalarının daha uygun olacağı üzerinde değerlendirmelerde bulunulduğu” belirtiliyor.
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MHP’ye katılma talebinde bulunan milletvekilleri içinde partinin önemli isimlerinin de olabileceği kaydediliyor.
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