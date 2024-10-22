Ankara’da Siyasetin Hareketli Günü: İYİ Parti’den 15 Vekil MHP'ye Geçecek İddiası!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklama siyasetin gündeminde birinci mesele oldu. Ankara’da Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” konuşulurken, İYİ Parti’den 15 milletvekilinin istifa ederek MHP’ye geçeceği iddiası da gündeme geldi.