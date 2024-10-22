Abdulllah Öcalan’ın Kardeşi Mehmet Öcalan: “Bahçeli’nin Konuşmaları Samimi”
Abdulllah Öcalan’ın Kardeşi Mehmet Öcalan: “Bahçeli’nin Konuşmaları Samimi”
Türkiye’de siyaset son ayların en hareketli gününü geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yaparak örgütün lağvedildiğini söylemesini istedi. Bahçeli’nin bu çağrısı sonrasında hemen hemen her kesim düşüncülerini açıklamaya başladı. Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise “Bahçeli’nin konuşmasını samimi buluyorum” ifadelerini bulundu.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı “Öcalan çağrısı” konuşulmaya devam ediyor.
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MHP lideri, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' dedi.
Oda TV’de Can Özçelik’in haberine göre Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise açıklamaları değerlendirdi.
“İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması. Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki orada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.”
“Orada olan bitenden asla haberimiz yoktur. 4 yıl bitti, 5’inci yılına giriyor. Zannederim devletin haberi vardır. Avukatların ve ailenin haberi yok”
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“Konuşmalar samimi, yani eğer bu bir girişimse, zannederim Bahçeli'nin bir hesabı var. Umarım ki herkes bu hesaptan faydalanır.”
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