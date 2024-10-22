Abdulllah Öcalan’ın Kardeşi Mehmet Öcalan: “Bahçeli’nin Konuşmaları Samimi”

Türkiye’de siyaset son ayların en hareketli gününü geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yaparak örgütün lağvedildiğini söylemesini istedi. Bahçeli’nin bu çağrısı sonrasında hemen hemen her kesim düşüncülerini açıklamaya başladı. Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise “Bahçeli’nin konuşmasını samimi buluyorum” ifadelerini bulundu.