İsrail, Türkiye'ye Verilmeyen F-35'lerle Bombalıyor! Sosyal Medyada Gündem Olan F-16 ve F-35 Farkı!

İsrail'in F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kolayca girip yaptığı bombalamalar bir kez daha gözleri 5. Nesil Savaş Uçakları'na çevirdi. Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için 'Radarda kabak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı. Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 krizi sonrası F-35 programından çıkarılmıştı.