İsrail, Türkiye'ye Verilmeyen F-35'lerle Bombalıyor! Sosyal Medyada Gündem Olan F-16 ve F-35 Farkı!
İsrail, Türkiye'ye Verilmeyen F-35'lerle Bombalıyor! Sosyal Medyada Gündem Olan F-16 ve F-35 Farkı!
İsrail'in F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kolayca girip yaptığı bombalamalar bir kez daha gözleri 5. Nesil Savaş Uçakları'na çevirdi. Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için 'Radarda kabak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı. Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 krizi sonrası F-35 programından çıkarılmıştı.
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Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle parasını ödediği F-35'leri alamamıştı. Türkiye'nin ilişkilerinin gergin olduğu İsrail ve Yunanistan ise 5. Nesil Savaş Uçağı olan F-35'lere sahip.
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Öte yandan İsrail'in elindeki F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kadar girip yaptığı bombalamalar endişe verici.
Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için "Radarda kabak gibi görünüyor" derken ardından şöyle devam etti: "F-35 uçağının radarda bıraktığı iz, bir kuştan daha küçük. Bir F-35, F-16 kendisini görmeden onu düşürebilir."
ABD tarafından F-35 programından dışlanan Türkiye ise yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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