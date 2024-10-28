Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsrail, Türkiye'ye Verilmeyen F-35'lerle Bombalıyor! Sosyal Medyada Gündem Olan F-16 ve F-35 Farkı!

İsrail, Türkiye'ye Verilmeyen F-35'lerle Bombalıyor! Sosyal Medyada Gündem Olan F-16 ve F-35 Farkı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 19:59

İsrail'in F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kolayca girip yaptığı bombalamalar bir kez daha gözleri 5. Nesil Savaş Uçakları'na çevirdi. Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için  'Radarda kabak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı. Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 krizi sonrası F-35 programından çıkarılmıştı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle parasını ödediği F-35'leri alamamıştı. Türkiye'nin ilişkilerinin gergin olduğu İsrail ve Yunanistan ise 5. Nesil Savaş Uçağı olan F-35'lere sahip.

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle parasını ödediği F-35'leri alamamıştı. Türkiye'nin ilişkilerinin gergin olduğu İsrail ve Yunanistan ise 5. Nesil Savaş Uçağı olan F-35'lere sahip.

Öte yandan İsrail'in elindeki F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kadar girip yaptığı bombalamalar endişe verici.

Öte yandan İsrail'in elindeki F-35'lerle Lübnan ve İran'ın içlerine kadar girip yaptığı bombalamalar endişe verici.

Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Mahmut Akşit'in Türkiye'nin elinde bulunan 4. Nesil Savaş Uçağı olan F-16 ile F-35'leri kıyasladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için "Radarda kabak gibi görünüyor" derken ardından şöyle devam etti: "F-35 uçağının radarda bıraktığı iz, bir kuştan daha küçük. Bir F-35, F-16 kendisini görmeden onu düşürebilir."

Prof. Dr. Akşit, F-16'lar için "Radarda kabak gibi görünüyor" derken ardından şöyle devam etti: "F-35 uçağının radarda bıraktığı iz, bir kuştan daha küçük. Bir F-35, F-16 kendisini görmeden onu düşürebilir."

ABD tarafından F-35 programından dışlanan Türkiye ise yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ABD tarafından F-35 programından dışlanan Türkiye ise yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın