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‘Yeliz’ Lakabıyla Tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan Daron Acemoğlu’na Çağrı: "Nobel'i İade Et"

‘Yeliz’ Lakabıyla Tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan Daron Acemoğlu’na Çağrı: "Nobel'i İade Et"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 14:05

'Yeliz' lakabıyla tanınan AKP'li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na ödülü iade etmesi yönünde çağrıda bulundu.

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü dün kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü dün kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.

Ermeni kökenli Türk ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye'ye üçüncü Nobel Ödülü'nü kazandırarak büyük bir gurur yaşattı.

Daron Acemoğlu’nun Nobel ödülü almasını değerlendiren eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ise oldukça dikkat çekici bir çıkış geldi.

Daron Acemoğlu’nun Nobel ödülü almasını değerlendiren eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ise oldukça dikkat çekici bir çıkış geldi.

Kamuoyunda "Yeliz" olarak bilinen Çamlı, Alfred Nobel’in bombacı olduğunu vurgulayarak bombalarla Gazze’de katliam yapıldığını dile getirdi. "Ödülü geri verirseniz kıyamete kadar gönüllerde yeriniz olur" diyen Çamlı, bombacılara ders verilmesini istedi.

Kamuoyunda "Yeliz" olarak bilinen Çamlı, Alfred Nobel’in bombacı olduğunu vurgulayarak bombalarla Gazze’de katliam yapıldığını dile getirdi. "Ödülü geri verirseniz kıyamete kadar gönüllerde yeriniz olur" diyen Çamlı, bombacılara ders verilmesini istedi.

Bu arada ek bilgi olarak yazmadan geçmeyelim; Meclis’te 2017’de “@yelizadeley” kullanıcı adıyla bir Twitter hesabından genel kurul salonundan yayın yapılıyordu. Bu sırada yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

Çamlı, paylaştığı videonun sonunda ayrıca daha önce Nobel ödülü alan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'a da aynı çağırıyı yaptı.

Çamlı, paylaştığı videonun sonunda ayrıca daha önce Nobel ödülü alan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'a da aynı çağırıyı yaptı.
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