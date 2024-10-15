‘Yeliz’ Lakabıyla Tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan Daron Acemoğlu’na Çağrı: "Nobel'i İade Et"

Bu arada ek bilgi olarak yazmadan geçmeyelim; Meclis’te 2017’de “@yelizadeley” kullanıcı adıyla bir Twitter hesabından genel kurul salonundan yayın yapılıyordu. Bu sırada yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.