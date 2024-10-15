‘Yeliz’ Lakabıyla Tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan Daron Acemoğlu’na Çağrı: "Nobel'i İade Et"
‘Yeliz’ Lakabıyla Tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan Daron Acemoğlu’na Çağrı: "Nobel'i İade Et"
'Yeliz' lakabıyla tanınan AKP'li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na ödülü iade etmesi yönünde çağrıda bulundu.
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü dün kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.
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Daron Acemoğlu’nun Nobel ödülü almasını değerlendiren eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ise oldukça dikkat çekici bir çıkış geldi.
Kamuoyunda "Yeliz" olarak bilinen Çamlı, Alfred Nobel’in bombacı olduğunu vurgulayarak bombalarla Gazze’de katliam yapıldığını dile getirdi. "Ödülü geri verirseniz kıyamete kadar gönüllerde yeriniz olur" diyen Çamlı, bombacılara ders verilmesini istedi.
Çamlı, paylaştığı videonun sonunda ayrıca daha önce Nobel ödülü alan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'a da aynı çağırıyı yaptı.
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