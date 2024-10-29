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Gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun 29 Ekim Konuşmasına Dikkat Çeken Yorum!

Gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun 29 Ekim Konuşmasına Dikkat Çeken Yorum!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 00:54

CHP içinde cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yapıldığı bir atmosferde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı Meydanı'nda oldukça dikkat çeken bir 29 Ekim konuşması geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmayla Cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen ilan ettiğini yazdı. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu konuşmasında, "Ülkemizi yoran bu zikzaklarla dolu dönemi artık geride bırakmalıyız. Eski dönemin aktörlerinden kurtulmalı, bu sayfayı kapatmalı ve yeni bir dönemin kapısını açarak tazelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasında, "Ülkemizi yoran bu zikzaklarla dolu dönemi artık geride bırakmalıyız. Eski dönemin aktörlerinden kurtulmalı, bu sayfayı kapatmalı ve yeni bir dönemin kapısını açarak tazelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: 👇

İmamoğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: 👇

'Kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin bizi “şu, bu” diye ayrıştırmalarına inat, tek yürek olmayı başaracağız. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. 86 milyonun yürüyüşüdür.

Ne yazık ki, Cumhuriyet’imizin 101. yılını idrak ettiğimiz ülkemiz bugün, çok ağır bir sınavdan geçiyor. Demokratik Cumhuriyetimiz büyük kriz içinde. 

Bunun nedeni, 2016’dan bu yana Türkiye'nin tarihine, demokrasi tecrübesine uymayan, tepeden inme bir zihniyetle karşı karşıya olmamızdır. 

Tepeden inme bir rejimle karşı karşıyayız. Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan sistem en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını reddediyor. Milletin iradesini yok sayıyor.

Evlatlarımızı güvende hissetmiyoruz. Sağlığımızı güvende hissetmiyoruz. Adalete güvenimiz sarsılıyor. Eğitime inancımız sarsılıyor. Hastanelere güvenimiz sarsılıyor. Evde, sokakta, işte, okulda, hastanede, mahkemede hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Her yerden bir çete fışkırıyor. Bu çürüme koca topluma sirayet ediyor.'

CHP içinde Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yapıldığı bir atmosferde söz konusu konuşmayı değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz'dan oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP içinde Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yapıldığı bir atmosferde söz konusu konuşmayı değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz'dan oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmayla fiilen Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiğini öne sürdü.

İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmayla fiilen Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiğini öne sürdü.

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