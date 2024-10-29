Gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun 29 Ekim Konuşmasına Dikkat Çeken Yorum!

'Kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin bizi “şu, bu” diye ayrıştırmalarına inat, tek yürek olmayı başaracağız. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. 86 milyonun yürüyüşüdür.

Ne yazık ki, Cumhuriyet’imizin 101. yılını idrak ettiğimiz ülkemiz bugün, çok ağır bir sınavdan geçiyor. Demokratik Cumhuriyetimiz büyük kriz içinde.

Bunun nedeni, 2016’dan bu yana Türkiye'nin tarihine, demokrasi tecrübesine uymayan, tepeden inme bir zihniyetle karşı karşıya olmamızdır.

Tepeden inme bir rejimle karşı karşıyayız. Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan sistem en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını reddediyor. Milletin iradesini yok sayıyor.

Evlatlarımızı güvende hissetmiyoruz. Sağlığımızı güvende hissetmiyoruz. Adalete güvenimiz sarsılıyor. Eğitime inancımız sarsılıyor. Hastanelere güvenimiz sarsılıyor. Evde, sokakta, işte, okulda, hastanede, mahkemede hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Her yerden bir çete fışkırıyor. Bu çürüme koca topluma sirayet ediyor.'