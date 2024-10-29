Gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun 29 Ekim Konuşmasına Dikkat Çeken Yorum!
Gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun 29 Ekim Konuşmasına Dikkat Çeken Yorum!
CHP içinde cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yapıldığı bir atmosferde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı Meydanı'nda oldukça dikkat çeken bir 29 Ekim konuşması geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmayla Cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen ilan ettiğini yazdı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.
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İmamoğlu konuşmasında, "Ülkemizi yoran bu zikzaklarla dolu dönemi artık geride bırakmalıyız. Eski dönemin aktörlerinden kurtulmalı, bu sayfayı kapatmalı ve yeni bir dönemin kapısını açarak tazelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: 👇
CHP içinde Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yapıldığı bir atmosferde söz konusu konuşmayı değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz'dan oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi.
İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmayla fiilen Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiğini öne sürdü.
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