Araştırma ile Teyit Edildi: Parası Olan Kafası Rahat Uyuyor!
Araştırma ile Teyit Edildi: Parası Olan Kafası Rahat Uyuyor!
İngiltere'deki araştırmaya göre, tasarruf yapmanın insanların maddi kaygılarını azalttığı ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağladığı ortaya kondu.
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Efendim, araştırma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yapılmış. Araştırmaya göre, tasarruf yapmak uyku kalitesini ciddi anlamda artırıyor.
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Araştırmacılar, ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği sonucuna varmışlar. Araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu gözlemlenmiş.
Araştırmada ayrıca "Kenarda param var" düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret ediliyor.
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